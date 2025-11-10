HABER

Malatya 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 10 Kasım 2025'te hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 5°C olacak. Nem oranı %40 seviyesinde, rüzgar hızı 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 13 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor. Hava durumuna göre esnek planlar yapmak ve kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı korunmak açısından önemli.

Cansu Akalp

Malatya'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20°C civarında, gece ise 5°C civarında bekleniyor. Nem oranı %40 seviyesinde. Rüzgar hızı 3.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:02, gün batımı saati ise 17:17 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 11 Kasım Salı günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma gözlemlenecek. Sıcaklıklar gündüz 18°C, gece ise 5°C civarında gerçekleşecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 5°C olacak.

13 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 5°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında. 15 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece ise 2°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 13 Kasım'daki sağanak yağışlar için şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalıdır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar hafif olacak, ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planları esnek tutmak gereklidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

