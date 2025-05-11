Malatya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek. Yağış anında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına da görülebilir. Bölgedeki toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma söz konusu. Görüş mesafesi düşebilir. Yağış anında çamur şeklinde yağışlar görülebilir. Sağlık problemleri yaşanmaması için dikkatli olunması gerekiyor.

12 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C'ye düşecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği unutulmamalıdır. Solunum rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları veya maske kullanmaları önerilir. Rüzgarın kuvvetli esmesi beklenen günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle ağaç altlarından ve yüksek binaların yakınlarından uzak durulmalıdır.