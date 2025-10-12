HABER

Malatya 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında değişecek. Rüzgar güneyden saatte 3 km hızla esecekken, nem oranı ise %25 civarında olacak. Hava koşullarının açık hava etkinlikleri için uygun olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunun stabil kalacağı, kat kat giyinmenin ve uygun kıyafetlerin seçilmesinin önemli olduğu vurgulanmakta.

Malatya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden eserek saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Nem oranı ise %25 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında seyredecek. 14 Ekim Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 17°C arasında değişecek. 15 Ekim Çarşamba günü ise hava açık kalacak. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hissedilebilir. Bu durumda dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Gün içinde ise hava koşullarına uygun rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekli. Ayrıca bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

