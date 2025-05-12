Malatya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz 24°C, gece ise 12°C civarında olacak. Gün boyunca puslu bir güneş bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. 14 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişeceği için kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda fayda vardır. Bu şekilde hem yağışlı hem de güneşli günlere uygun şekilde giyinerek konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.