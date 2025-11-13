HABER

Malatya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 13 Kasım 2025 tarihinde sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 4°C olacak. 14 Kasım Cuma günü yerel sağanaklar devam ederken, sıcaklık 12°C seviyesine düşecek. 15 Kasım Cumartesi hafif yağışlar görülecek. Ayrıca, 16 Kasım Pazar bulutların arasında güneş açması bekleniyor. Aşırı yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bu dönemde tarım ve hayvancılık için sulama programları dikkatle hazırlanmalı.

Ufuk Dağ

Malatya'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü, hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16°C, gece ise 4°C olacak. Nem oranı %61 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.1 km/saat seviyesinde olacak. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı ise 17:16 olarak hesaplandı.

14 Kasım Cuma günü, yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık gündüz 12°C, gece 4°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü, zaman zaman yağan yağmurdan sonra hafif yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 9°C, gece 2°C seviyelerinde kalacak. 16 Kasım Pazar günü, bulutların arasından ara ara güneş kendini gösterecek. Sıcaklık gündüz 10°C, gece 0°C civarında olacak.

Bu dönemde, yağışların yoğun olduğu günlerde, su baskınları ve toprak kaymaları gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmalı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların, toprak nemini artıracağını göz önünde bulundurarak sulama programlarını ayarlamaları faydalı olacaktır. Aşırı yağışların su baskınlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Özellikle su birikintileri olan bölgelerde dikkatli olunmalı.

Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltacaktır. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip ederek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

hava durumu Malatya
