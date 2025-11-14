HABER

Malatya 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu geçecek, sıcaklık ise 12°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor, sıcaklığın 11°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. 16 Kasım Pazar günü orta şiddette yağmurlar etkili olabilir. Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle şemsiye ve su geçirmez mont bulundurmak önemli. Ani yağmurlar yolları kayganlaştırabilir, bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı.

Cansu Akalp

Malatya'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 12°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde zaman zaman yağmur ve mutedil yağmurlar görülmesi muhtemeldir. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik göstereceği tahmin edilmektedir.

15 Kasım Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklık 11°C civarında olması öngörülmektedir. 16 Kasım Pazar günü orta şiddette yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklıklar 8°C ile 4°C arasında değişecektir. 17 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu hale gelebilir. Sıcaklıkların 9°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, yağışların artması nedeniyle önem kazanıyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken hızınızı düşürmek ve dikkatli olmak önemlidir.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek gerekir. Bu durum sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak olumsuz sürprizlerle karşılaşma riskinizi azaltır.

