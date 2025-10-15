HABER

Malatya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 15 Ekim 2025'te hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz sıcaklığı 20°C olurken, gece 6°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu güneşli hava fırsat sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlıklı olmak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Malatya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp
Cansu Akalp

Malatya'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklık 20°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde 20°C bekleniyor. Gece ise sıcaklık 6°C'ye düşecektir. Rüzgar hafif esecek ve güneybatı yönünden gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 17 Ekim Cuma günü ise 22°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneşli bir hava etkili olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde, güneş ışınları etkili olacak. Bu dönemde güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri rahatsızlık vermeyecektir.

Hava koşullarının stabil olması, tarım ve inşaat sektörleri için avantaj oluşturuyor. Açık hava çalışmalarında uygun kıyafetler ve şapka kullanımı önerilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Malatya'daki hava koşulları 15 Ekim 2025 ve takip eden günlerde elverişli görünüyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için planlarınızı yapın. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Gündüz saatlerinde güneşten korunmayı unutmayın.

