Malatya 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 15 Eylül Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 29°C, en düşük 17°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranının %43 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 Eylül Salı günü sıcaklık en yüksek 31°C, en düşük 18°C olacak. 17 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık en yüksek 31°C, en düşük 22°C seviyelerinde kalacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısını dengede tutar. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.