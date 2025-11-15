Malatya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya’da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Hafif yağmur zaman zaman devam edecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C civarında. Gece ise en düşük sıcaklık 2°C seviyelerine ulaşacak. Nem oranı %45 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 20.3 km/saat şeklinde bekleniyor. Gün doğumu saati 07:09’dur. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 0°C’ye düşecek. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava puslu güneşli geçecek. Sıcaklık 12°C ile -1°C arasında değişecek. 18 Kasım 2025 Salı günü yine puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 12°C ile -1°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysi ve ayakkabılar giyilmeli. Islanmaktan korunmak önemlidir. Akşam ve sabah saatlerinde sıcaklık düşecektir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarla korunmak da önemli bir unsurdur. Yağmurlu günlerde araç kullanırken yol koşullarına dikkat edilmelidir. Kaygan zeminler nedeniyle hız limitlerine uymak güvenli sürüş için gereklidir.