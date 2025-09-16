Malatya 16 Eylül Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Eylül 2025 Salı günü, bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yazın son günlerine tipik bir hava koşulunu yansıtıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 17 Eylül Çarşamba günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 30°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü, çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 31°C'ye kadar çıkacak. 19 Eylül Cuma günü, daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C'ye düşmesi öngörülüyor. 20 Eylül Cumartesi günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıkların etkisiyle vatandaşların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş kremi kullanmaları önemlidir. Şapka takmaları ve bol su içmeleri önerilir. Sıcaklığın düşeceği günlerde, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır. Uygun kıyafetlerin seçilmesi önemlidir. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek ani değişikliklere karşı dikkatli olunması gerekmektedir.