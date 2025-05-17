Malatya 17 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullarda hava hafif yağmurlu olabilir.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, hava daha açık olacak. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 3.66 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında bekleniyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülebilir. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali %20 olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında olacak. Yağış ihtimali %25 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. 17 Mayıs'taki hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Pazar günü daha sıcak hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Pazartesi ve Salı günleri için hava koşullarını takip etmek önemlidir. Bu sayede gerekli önlemleri alabilirsiniz.