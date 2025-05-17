HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 17 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Malatya'da hava durumu, bulutlu hava ile birlikte 17°C'ye kadar yükselecek.

Malatya 17 Mayısıs Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullarda hava hafif yağmurlu olabilir.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, hava daha açık olacak. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 3.66 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında bekleniyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülebilir. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali %20 olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 27°C civarında olacak. Yağış ihtimali %25 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. 17 Mayıs'taki hafif yağmur nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Pazar günü daha sıcak hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Pazartesi ve Salı günleri için hava koşullarını takip etmek önemlidir. Bu sayede gerekli önlemleri alabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklamaBoşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklama
İstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar olduİstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'

Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.