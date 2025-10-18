HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 22°C arasında tahmin edilirken, nem oranı %67 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 9 km/saat seviyesinde olacak. Pazar günü ise sıcaklıklar yarışacak. En düşük sıcaklık 9.9°C, en yüksek ise 18.9°C olarak öngörülmekte. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte detaylar...

Malatya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 22°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 olarak beklenmekte. Rüzgar hızı ise 9 km/saat düzeyinde öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:40, gün batımı saati 17:46'dır.

Pazar günü hava daha sıcak olacak. En düşük sıcaklık 9.9°C, en yüksek ise 18.9°C seviyelerine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 8.5°C olarak düşünülen bir değer. Nem oranı %70 ve rüzgar hızı yine 9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 17:44'tür.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları biraz düşecek. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar en düşük 13°C, en yüksek 18°C civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %6 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Salı günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, sabah ve akşam soğuk havaya karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Rüzgar hızının artabileceği günlerde, açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması da gerektiği düşünülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı'Narkokapan Konya' operasyonunda 419 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.