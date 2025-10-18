Malatya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 22°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 olarak beklenmekte. Rüzgar hızı ise 9 km/saat düzeyinde öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:40, gün batımı saati 17:46'dır.

Pazar günü hava daha sıcak olacak. En düşük sıcaklık 9.9°C, en yüksek ise 18.9°C seviyelerine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 8.5°C olarak düşünülen bir değer. Nem oranı %70 ve rüzgar hızı yine 9 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı saati 17:44'tür.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları biraz düşecek. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar en düşük 13°C, en yüksek 18°C civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %6 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Salı günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, sabah ve akşam soğuk havaya karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Rüzgar hızının artabileceği günlerde, açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması da gerektiği düşünülebilir.