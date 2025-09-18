Malatya 18 Eylül Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 4.5 km hızla esecek. Nem oranı %19 seviyelerinde olacak.

19 Eylül Cuma günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5.5 km hızla esecek.

20 Eylül Cumartesi günü hava açık ve güneşli kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 3.5 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklik olabilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak, güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.