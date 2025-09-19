HABER

Malatya 19 Eylül Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 19 Eylül Cuma hava durumu bulutlu serin olacak. İşte detaylar...

Malatya'da 19 Eylül 2025 Cuma günü serin bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu durum, yazın sıcak günlerinin ardından sonbaharın serinliğine geçişi simgeliyor.

20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 25°C'ye çıkacak. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 24°C olacak. Sıcaklık artışı, sonbaharın başlangıcında hafif bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Hava koşulları daha ılıman hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalıyız. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler giyilebilir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerek. Hava durumu düzenli olarak takip edilmeli. Bu, sağlığımızı korumak açısından faydalı olacaktır.

