Malatya 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarlar değişik yönlerden hafif esecek. Öğleden sonra güney yönlerden orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıkların en düşük 10.8°C, en yüksek 19.1°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %70 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 2.1 km/h bekleniyor.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü Malatya'da sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülmektedir. Sıcaklıkların en düşük 9°C, en yüksek 18°C civarında olması bekleniyor.

23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların en düşük 10°C, en yüksek 21°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Trafikte dikkatli olmak büyük önem taşır.