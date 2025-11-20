Malatya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 3.3 km/s seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 17:12 olarak tahmin ediliyor.

21 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 15°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile 16°C arasında seyredecek. 23 Kasım Pazar günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 5°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olacaktır. Sisli günlerde görüş mesafesi azalacaktır. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.