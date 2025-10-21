HABER

Malatya 21 Ekim Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Ekim 2025 tarihinde hava kapalı ve bulutlu bir şekilde geçecek. Sıcaklık 10.8°C ile 19.1°C arasında değişecek. 22 Ekim'de sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Sıcaklık aralığı ise 9°C ile 18°C olacak. Sonraki günlerde de değişken hava koşulları sürmesi öngörülüyor. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak önem taşımaktadır. Trafikte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Melih Kadir Yılmaz

Malatya'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 10.8°C, en yüksek 19.1°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %70 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 2.1 km/h seviyesinde olacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 9°C, en yüksek 18°C civarında tahmin ediliyor.

23 Ekim 2025 Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek 21°C civarında olacak.

24 Ekim 2025 Cuma günü hava, az güneşli bir havaya sahip bulutlarla kaplanacak. Sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek 21°C civarında öngörülüyor.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8°C, en yüksek 21°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Trafikte dikkatli olmak önem taşımaktadır.

