Malatya 21 Ekim Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 10.8°C, en yüksek 19.1°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %70 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 2.1 km/h seviyesinde olacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık en düşük 9°C, en yüksek 18°C civarında tahmin ediliyor.

23 Ekim 2025 Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek 21°C civarında olacak.

24 Ekim 2025 Cuma günü hava, az güneşli bir havaya sahip bulutlarla kaplanacak. Sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek 21°C civarında öngörülüyor.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık en düşük 8°C, en yüksek 21°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Trafikte dikkatli olmak önem taşımaktadır.