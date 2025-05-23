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Malatya 23 Mayıs Cuma hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 23 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Malatya 23 Mayıs Cuma hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde olup yazın yaklaştığını göstermektedir.

24 Mayıs Cumartesi günü, hava durumu bol güneş ışığı ile devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü de hava durumu çoğunlukla güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 15°C civarında seyredecektir. Bu sıcaklıklar, yazın etkisini artıracağını göstermektedir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Dışarıda vakit geçirenler, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) mümkün olduğunca gölgede kalmalıdır. Koruyucu giysiler giymek de önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak hava, tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini gözden geçirmesi önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Bu nedenle, açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı ve sigara izmaritleri gibi yanıcı maddeler dikkatli bir şekilde atılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak enerji tasarrufu önlemleri almak faydalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde klima ve fanların verimli kullanılması önemlidir. Gereksiz elektrikli cihazların kapatılması ve güneş ışığından korunmak için perdelerin çekilmesi gibi basit önlemlerle enerji tüketimi azaltılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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