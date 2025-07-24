Malatya 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 39°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecektir. Cuma günü de sıcaklıklar 38°C civarında devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri, sıcaklıkların 38°C ile 39°C arasında olması bekleniyor.

Bu değerler, Malatya'nın Temmuz ayındaki ortalama sıcaklığının üzerindedir. Bu durum, bölge için olağanüstü yüksek değerlere işaret ediyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına ve nem oranının düşmesine neden olabilir. Bu da orman yangınları riskini artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakmak ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu, yangın riskini azaltacaktır.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol su tüketmeleri önerilir.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının minimumda olması, enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olacaktır.