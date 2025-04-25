Malatya 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları 6°C civarında seyredecek. 27 Nisan Pazar günü benzer koşullar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 9°C civarında olacak. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 8°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde bir üst katman eklemek de akıllıca olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almak iyi bir fikirdir. Bu şekilde, olası ani yağışlara karşı korunabilir ve gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır