Malatya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında. Nem oranı %77 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 0,5 km/saat ile 4,4 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:20'de, gün batımı 17:08'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü puslu güneşli hava olacak. 28 Kasım Cuma günü benzer koşullar öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü hava koşullarında değişiklikler görülecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü ise hava tekrar puslu ve güneşli hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda dikkatli olmak gerekir. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanların uygun önlemler alması öneriliyor. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer vardır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.