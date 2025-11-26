HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Kasım 2025'te hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 1°C civarında ölçülecek. Nem oranı %77 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar, 0,5 km/saat ile 4,4 km/saat arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenirken, zamanla yağmur ve çisenti görülebilir. Değişken hava durumu nedeniyle uygun kıyafetler seçmek ve ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

Malatya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında. Nem oranı %77 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 0,5 km/saat ile 4,4 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:20'de, gün batımı 17:08'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü puslu güneşli hava olacak. 28 Kasım Cuma günü benzer koşullar öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü hava koşullarında değişiklikler görülecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü ise hava tekrar puslu ve güneşli hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemeldir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalıdır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda dikkatli olmak gerekir. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanların uygun önlemler alması öneriliyor. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer vardır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdiChatGPT'de dikkat çeken yenilik! Bir dönem sona erdi
Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapisDünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.