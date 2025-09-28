HABER

Malatya 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 27°C olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 28°C olacak. 30 Eylül Salı günü ise 26°C'lik sıcaklık bekleniyor.

Bu sıcak havada, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmak gerekir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olur. Bol su içmek, vücut dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmak önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, serin kalmayı sağlar.

Rüzgar hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Açık alanlarda bulunanlar, rüzgarın etkilerine karşı dikkatli olmalıdır. Sürücüler, görüş mesafesindeki azalmalar nedeniyle dikkatli olmalıdır. Kaygan yollar da bir risk oluşturabilir. Hava durumunun ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir.

Güncel hava durumu raporlarını takip etmek lazım. Bu, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Dikkatli olmak her zaman faydalıdır. Hava koşullarındaki değişimlere karşı önlem almak önem taşır.

