Malatya 28 Kasım Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif sisli başlayacak. Sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat tahmin ediliyor. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Pazar ise yağmur ve çisenti ile gelirken, sıcaklıklar 3°C ile 8°C arasında seyredecek. Bu dönemde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli.

Malatya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde hafif sisli. Atmosfer bu şekilde başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati 17:08 olarak hesaplandı.

29 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 3°C ile 11°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 3°C ile 8°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava olabilir. Sıcaklıklar 1°C ile 10°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artması da öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmalısınız. Islak zeminlerde kayma riski bulunmaktadır. Dikkatli olmanız önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

