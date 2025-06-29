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Malatya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık olacak.

Malatya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 18°C olacak. 1 Temmuz Salı günü 31°C gündüz, 18°C gece sıcaklıkları bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü 31°C gündüz, 19°C gece sıcaklıkları öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü 31°C gündüz, 18°C gece sıcaklıkları tahmin ediliyor. 4 Temmuz Cuma günü 33°C gündüz, 19°C gece sıcaklıkları bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü 33°C gündüz, 19°C gece sıcaklıkları öngörülüyor.

Malatya'nın yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksek seyreder. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında uygun kıyafetler giymek, bol su içmek ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak yer alır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklar sırasında, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için bu önlemlere uymak hayati önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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