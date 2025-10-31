Malatya 31 Ekim Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde 0°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 18°C'ye kadar yükselecek. Gün içinde en düşük sıcaklık 3°C olacak. En yüksek sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %45 olacak. Rüzgar hızı 9.8 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 06:52. Gün batımı saati ise 17:28.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü puslu ve güneşli hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 4°C ile 20°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 5°C ile 20°C arasında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 20°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıkların 6°C ile 20°C arasında olması öngörülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü puslu güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar yine 6°C ile 20°C arasında bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü ise güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Sabah saatlerinde 0°C civarına inecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Gün içinde sıcaklık 18°C ile 21°C arasında değişecek. Bu durum gündüz saatlerinde daha ılıman bir hava sağlayacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu, sabah erken saatlerde soğuktan korur. Günün ilerleyen saatlerinde ise rahatlık sağlar.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalı. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Planları buna göre esnek tutmak iyi olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabiliyor. Uygun kıyafetler seçmek ve hazırlık yapmak sağlığı korumaya yardımcı olur.