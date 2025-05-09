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Malatya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 9 Mayıs Cuma hava durumu açıklandı. Malatya'da hava durumu güneşli olacak.

Malatya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık, artan bulutlarla birlikte 24°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 11°C'ye düşecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak ve çoğunlukla güneşli bir gün bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu gün gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 12 Mayıs Pazartesi günü hava 22°C civarında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 13 Mayıs Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 19°C civarında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 17°C civarında kalacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise hava daha sıcak olacak ve 23°C civarında bir sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle hafta sonu ve hafta ortasında yağışlı günler öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak olası rahatsızlıkları önleyecektir. Sıcak günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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