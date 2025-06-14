Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Deprem, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 11.54'te kaydedildi. Yerin 7.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü, Pütürge ilçesi olarak belirlendi.

PÜTÜRGE’DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, 7,55 kilometre derinlikte kaydedildi. Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Kandilli Rasathanesi de bölgeye ilişkin bir deprem verisi paylaştı. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.