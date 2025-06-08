Malatya’da araç ve baraka yangını! Ekipler müdahale etti

Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi Şehit Polis Candaş Kaplan caddesi üzerinde bulunan bir barakada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt Tecde Mahallesi Mesnevi sokak mevkiinde meydana gelen diğer olayda ise park halindeki bir araç aniden alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır