Malatya'da çocukların talepleri yerine getirildi

Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak taleplerini ileten çocukların istekleri, Battalgazi Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben kaleme aldıkları mektuplarda çocuklar, tablet, bisiklet ve çeşitli okul malzemeleri talep etti.

Bu talepler, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatıyla karşılandı.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan hediyeler, çocukların evlerine götürülerek teslim edildi.

Mektuplarında ailelerinin maddi durumlarını dile getiren çocuklar, eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları destekleri almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileler ise gösterilen ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır