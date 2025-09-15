HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

Malatya'da çocukların talepleri yerine getirildi

Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak taleplerini ileten çocuklar, hediyelerini aldı.

Malatya'da çocukların talepleri yerine getirildi

Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak taleplerini ileten çocukların istekleri, Battalgazi Belediyesi tarafından yerine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben kaleme aldıkları mektuplarda çocuklar, tablet, bisiklet ve çeşitli okul malzemeleri talep etti.

Malatya da çocukların talepleri yerine getirildi 1

Bu talepler, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatıyla karşılandı.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan hediyeler, çocukların evlerine götürülerek teslim edildi.

Mektuplarında ailelerinin maddi durumlarını dile getiren çocuklar, eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları destekleri almanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya da çocukların talepleri yerine getirildi 2

Aileler ise gösterilen ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Malatya da çocukların talepleri yerine getirildi 3Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'

Anahtar Kelimeler:
Malatya Battalgazi çocuklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.