Malatya'da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Menteş yönetimindeki otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Murat ile annesi Saadet ve babası Emin Menteş, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan karı- koca ve oğulları doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emin, Saadet ve Murat Menteş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nın morguna kaldırıldı.

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır