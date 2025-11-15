HABER

Malatya'da halk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardı

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Olayda açılan ateş sonucu kurşunlar şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yürekleri ağza getiren olay, 13 Kasım Perşembe günü 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsün sürücüsü trafikte nasıl bana yol vermezsin diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu.

KURŞUN ŞOFÖR KABİNİNE İSABET ETTİ

Malatya da halk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardı 1

Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti.

YOLCULAR ARASINDA BÜYÜK PANİK

Malatya da halk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardı 2

Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Malatya da halk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardı 3

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

