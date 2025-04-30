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Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Malatya hava durumu 30 Nisan Çarşamba!

Malatya 30 Nisan Çarşamba hava durumu raporu paylaşıldı. Bugün Malatya'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Malatya hava durumu 30 Nisan Çarşamba!
Nilgün Akbıyık

Malatya'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 8°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 11°C'ye düşecektir. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurarak, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızı öneririm.

1 Mayıs Perşembe günü Malatya'da bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 19°C, gece ise 8°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıklar 17°C, gece ise 5°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 6°C civarında seyredecek. Bu dönemde yine hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Malatya'nın iklimi Mayıs ayında ortalama 18.5°C sıcaklık sunar. Gündüzleri sıcaklıklar 23.9°C'ye kadar çıkar. Geceleri ise 12.5°C'ye düşer. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 69 mm'dir. Mayıs boyunca 9 yağmurlu gün görülmektedir. Seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun kıyafetler ve yağmurluklar hazırlaması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda yarar vardır. Seyahatlerinizde hava koşullarına uygun kıyafetler seçmeli ve hava durumunu takip etmelisiniz. Olası olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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