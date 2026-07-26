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Malatya’da Hurdacılar Sitesi’ndeki yangın söndürüldü

Malatya’da Hurdacılar Sitesi’nde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık saatler süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaz iken, bölgede maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da Hurdacılar Sitesi’ndeki yangın söndürüldü

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yoğun duman ve alevler kentin birçok noktasından görülürken, tedbir amacıyla bölgede işçilerin konakladığı konteyner yatakhane tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü’ne ait 3 TOMA’nın da destek verdiği söndürme çalışmalarında dronla yangının yayılımı havadan takip edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangında hurdalık alanda bulunan çok sayıda malzeme yanarak kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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