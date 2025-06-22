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Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Köprü mevkiinde M.Ç. idaresindeki 06 CID 298 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 44 KD 257 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile S.Ç., F.Ç., Y.A.Ç., A.Ç., F.Ç., S.T., M.A.T., Z.T. ve S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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