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  4. Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

16.03.2025 00:51
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Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar havada uçuştu. Meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samyeli Sokak üzerinde bulunan parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga
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