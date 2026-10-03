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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı 1

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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