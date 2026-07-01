Malatya’da iki pikap çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeki iki pikap henüz bilinmeyen bir nedenle sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken araçlardan biri savrularak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır