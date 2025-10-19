HABER

Malatya'da kaldırımda bulunan Kalaşnikof mermisi polisi alarma geçirdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaldırımda bulunan Kalaşnikof mermisi polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen iki kardeş yerde bir mermi fark etti. Kardeşler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede merminin Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silaha ait ve dolu olduğu belirlendi. Mermi, detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Malatya
