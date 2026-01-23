HABER

Malatya'da kardan yollar kapandı: Yolcular geceyi tesislerde geçirdi

Malatya’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi aşmasıyla birçok kara yolu trafiğe kapanırken, şehirler arası yolculuk yapan yüzlerce kişi geceyi tesislerde ve misafirhanelerde geçirmek zorunda kaldı. Karla mücadele çalışmaları sürerken, Malatya-Darende ve Darende-Gürün kara yolları sabah saatlerinde kısmen ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası yurdun büyük bölümünde kar ve tipi etkili oldu.

Malatya'da merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, rakımı yüksek ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

ANA YOLLAR TRAFİĞE KAPALI MI?

Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, Malatya-Darende, Malatya-Adıyaman ve Malatya-Hekimhan kara yollarında zaman zaman ana yollar trafiğe kapatıldı.

OTOBÜSLER YOLA ÇIKAMADI, YOLCULAR MİSAFİRHANELERDE AĞIRLANDI

Dün gece saatlerinde, Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler Darende'de tedbir amaçlı misafir edildi. Yaklaşık 379 kişi, Darende Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından misafirhanelerde ağırlanırken, yolculara konaklama imkanı da sağlandı. Hekimhan'da ise 28 kişi misafirhanelerde ağırlandı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsler yola çıkamayınca yolculara otogarda sıcak çorba ikramı yapıldı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun karla mücadele çalışmaları devam ederken, dün gece saatlerinde trafiğe kapanan Malatya-Darende ve Darende Gürün kara yolu, bu sabah saat 11.00 itibarıyla ağır tonajlı araçların haricinde yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kent genelinde 457 yerleşim yerinde toplamda 10 bin 570 kilometre yolun kapalı olduğu öğrenildi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) ise yolcu otobüsleri bekletiliyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

