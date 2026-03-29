Malatya'da kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı

Kaza, 23.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 44 KZ 171 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, E.E. yönetimindeki 01 ADN 277 plakalı araç ve F.K.'nin kullandıgı 44 AGP 945 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada A.T. ile İ.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Alaaddin Tunay (55) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır