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Malatya'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen O.B. yönetimindeki 06 EZB 455 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Malatya da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı 1

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler yerinden sökülürken, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya kaza
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