Malatya'da kontrolden çıkan araç toprak yığınına çarptı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.A. (32) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman Malatya
