Malatya'da silahlı saldırı! Aracından indiği sırada vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Bayri, aracından indiği sırada husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Bayri yere yığılırken, çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan müdahalesi sonrası Bayri, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırıdan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır