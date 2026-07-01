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Malatya’da traktör kazası: Eski muhtar ağır yaralandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada eski mahalle muhtarı ağır yaralandı.

Malatya’da traktör kazası: Eski muhtar ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesine gitmek üzere traktörüyle seyir halinde olan Güvenç Mahallesi eski Muhtarı Erdoğan Canlı, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktörün altında kalan Erdoğan Canlı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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