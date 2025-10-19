Malatya’da üç aracın karıştığı kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.C. idaresindeki otomobil ile V.T. yönetimindeki otomobil ve G.E. idaresindeki çapa motoru çarpıştı. Kazada araç sürücüleri V.T. ve G.E. hafif şekilde yaralanırken, çapa motorunda yolcu olarak bulunan H.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

