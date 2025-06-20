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Malatya’da uykusunda camdan düşen çocuk yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir çocuk uykusunda camdan düşerek ağır yaralandı.

Malatya’da uykusunda camdan düşen çocuk yaralandı

Olay, gece 02.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, E.N.A. gece saatlerinde uyku sersemi haldeyken evinin açık penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen E.N.A. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E.N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Malatya
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