Malatya'da virajı alamayan pikap şarampole uçtu: 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da virajı alamayan pikap şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, Hekimhan ilçesine bağlı Çulhalı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güvenç-Hekimhan istikametinde seyir halinde olan A.T.A. idaresindeki 44 LR 245 plakalı pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya da virajı alamayan pikap şarampole uçtu: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada hafif yaralanan sürücü A.T.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.H.K., Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Malatya da virajı alamayan pikap şarampole uçtu: 2 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

