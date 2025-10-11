Malatya’da yaban hayvanları havadan aşılanacak

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, yaptığı açıklamada, programın bugün itibarıyla başladığını ve 15 gün süreceğini belirtti. Müdür Akar, uygulamanın doğada yaşayan yaban hayvanlarının kuduz hastalığından korunması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Rüzgarlı havalarda kuduz aşısının yerleşim alanlarına düşebileceğini belirten Müdür Akar, vatandaşları dokunmaları konusunda uyardı.

Müdür Akar, konuyla ilgili, "Kuduz aşısı, hava şartlarının rüzgarlı olması durumunda yerleşim yerlerine düşebileceğinden kesinlikle temas edilmemelidir. Temas eden vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir" açıklamasını yaptı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır