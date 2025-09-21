HABER

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 76 şüphelinin "para nakline aracılık etmek" suçundan hesap hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 hazır kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 10 hafıza kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Malatya yasa dışı bahis cezası
