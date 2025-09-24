Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-22 Eylül tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takibe dayalı operasyonlar gerçekleştirildi. Kent genelinde 27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 5 araç ile 10 ikamette arama yapıldı.

26 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aramalarda, 51 bin 112 adet sentetik ecza, 1 kilo 719 gram metamfetamin, 1 kilo 388 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, 68 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır